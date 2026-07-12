Vendas de elétricos Mercedes-Benz Cars crescem 51%

As vendas da Mercedes-Benz Cars no 2.º trimestre deste ano cresceram 51% em termos homólogos nos automóveis 100% elétricos, com destaque para os BEV na Europa que cresceram 87%. Globalmente, as vendas de carros e vans do grupo registou um aumento ligeiro de 2% e situou-se nas 511.900 unidades. A América do Norte registou um crescimento de vendas de 13% em trimestres homólogos, enquanto a Europa cresceu 4%, destacando-se a Alemanha com as vendas da marca a subirem 6%.Mas são os elétricos a dar o “boost” na marca de Estugarda, caso do GLC elétrico, o CLA elétrico e o GLB elétrico, enquanto novo Classe S está a ser lançado na Europa, o novo Classe C elétrico está disponível para encomenda desde maio e para este mês está prevista a estreia do novo GLA elétrico.Por regiões regista-se um aumento de vendas global da Mercedes Cars na Europa, na ordem dos 4%, contra uma subida de 13% na América do Norte, sendo que nos EUA as vendas subiram 10%. Em contraste, as vendas na China caíram devido à concorrência interna, refere a marca. Adianta que, ainda assim, a China continua a ser um mercado fundamental para a Mercedes-Benz, destacando-se os lançamentos adaptados para o mercado chinês, caso do CLC elétrico long range, o novo Classe S, o Maybach Classe S e o novo GLE, este último a chegar ao mercado chinês até final do ano. Os consumidores asiáticos dão relevância às tecnologias de IA e aos sistemas de assistência de condução de topo.