Stellantis liderou venda de automóveis em maio

O grupo Stellantis fechou maio em primeiro lugar nas vendas em Portugal de veículos de passageiros, veículos comerciais ligeiros e em vendas totais. As informações são da ACAP, a associação do setor, que diz que o grupo francês e que tem uma fábrica de montagem de veículos em Mangualde, comercializou um total de 6.253 veículos de passageiros e de comerciais ligeiros, ou seja, mais de 22% do total deste segmento. Na parte de comerciais ligeiros atingiu os 1.290 furgões vendidos, ou seja, quase 40% de quota de mercado.Nos primeiros cinco meses do ano, o grupo tem igualmente a liderança com 31.316 unidades vendidas, a que corresponde uma quota de 25,1%. E no top 3 dos automóveis mais vendidos, estão veículos do grupo Stellantis, a saber: o Peugeot 2008, com quase 3900 unidades vendidas, a que se seguiu o Peugeot 208 e o Citroën C3. Ainda nos melhores 10 das vendas entra outro carro do grupo, o Opel Corsa. Nos comerciais ligeiros a liderança é do Peugeot Partner, um veículo montado em Mangualde.A nível de veículos eletrificados, os BEV, a Stellantis liderou em maio com 1560 unidades vendidas, um pouco mais de 20% de quota de mercado. As marcas eletrificadas do grupo mais procuradas foram a Citroën e a Peugeot. Nos cinco meses do ano, a Stellantis vendeu 6.164 veículos 100% elétricos, o que lhe deu uma quota de mercado de 21%.