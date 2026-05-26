Rally de Lisboa arranca na sexta-feira

O Rally de Lisboa 2026 corre-se na próxima sexta-feira e sábado, dias 29 e 30 de maio, e será dividido em duas etapas, para um percurso total de 510,86 quilómetros. Integra 11 especiais em pisos de asfalto, num total de quase 110 quilómetros cronometrados, e onde se incluirão duas city-stages espetáculo em Mafra, uma na noite do primeiro dia e outra no final do segundo dia.Dentro do Rally Lisboa integra-se a segunda ronda da Peugeot Rally Cup Portugal 2026, num programa que se divide entre Mafra, Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de Xira, Alenquer, Sintra e Cascais. Estão previstas 12 duplas, sobretudo com pilotos nacionais, mas também teremos duas duplas espanholas e uma neo-zelandesa/britânica.