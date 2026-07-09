Portugal é o país europeu mais competitivo para contratar elétricos

O estudo é da Ayvens Mobility Guide 2026 que diz que Portugal é o país europeu onde os veículos elétricos são mais competitivos de contratar, registando a maior diferença de custo total de utilização em face dos veículos a combustão. Por outro lado, o país entrou nos top 7 europeu de mobilidade elétrica, e está à frente de economias como a alemã, a inglesa ou a francesa.O estudo que envolve 30 países europeus a nível de mobilidade elétrica, refere que Portugal entrou num nível de maturidade mais elevado no contexto europeu e está a consolidar-se como um dos mercados mais dinâmicos na transição para a mobilidade elétrica. Em termos médios o custo total de utilização, ou TCO, está nos 0,25 euros/km para veículos elétricos, contra 0,39 euros/km para veículos com motor a combustão. Estes valores são relevantes para as empresas, já que o diferencial é significativo mesmo num cenário de redução de incentivos fiscais.O grande desafio da eletrificação nos automóveis é a infraestrutura de carregamento, refere a Ayvens, já que a rede pública evoluiu, mas ainda precisa de fortes investimentos a nível de cobertura. Por outro lado, a fiscalidade e a regulamentação, são um pilar desta transição energética, mas há riscos a nível de previsibilidade das políticas públicas. Em vários países europeus houve substituição de subsídios generalizados por mecanismos sustentáveis no longo prazo, sendo que os veículos híbridos plug-in têm vindo a ser eliminados dos benefícios. A Ayvens conclui que a consolidação da eletrificação é uma tendência estrutural no setor da mobilidade.