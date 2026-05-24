Polestar com quatro anos de presença em Portugal

A marca sueca Polestar, o braço 100% elétrico do grupo Volvo/Geely, fez quatro anos em Portugal. Atualmente tem quatro modelos em venda, o Polestar 2, o Polestar 3, e ainda os modelos 4 e 5, mas nos planos está o lançamento do Polestar 7, um SUV compacto que será colocado no mercado em 2028, e ainda o roadster Polestar 6. A marca sueca tem previsto construir o Polestar 7 na Europa, enquanto os modelos que estão atualmente no mercado são construídos na América do Norte e Ásia. Entre os objetivos da marca está a redução das emissões de CO2, que deverá cair para metade em todos os seus veículos até 2030, e tornar-se neutra em carbono em toda a cadeia de valor até 2050. Em Portugal, a Polestar tem presenças em Lisboa, Porto e Faro.Entretanto, a marca sueca, com acionista chinês, anunciou estar a colaborar com a SDG Impact Lab da Universidade de Oxford, para “explorar se o prazer de condução pode ser definido e medido através de investigação científica”. A ideia, refere a marca, é tentar explorar uma definição mais significativa de performance moderna, capaz de refletir qualidades emocionais e experienciais da condução.