Polestar com crescimento de 22% nas vendas no 1º semestre

A Polestar, uma marca 100% elétrica do grupo chinês Geely, anunciou um aumento de 22% nas vendas em Portugal no semestre, em termos homólogos. Isso significou 333 unidades vendidas, sendo que o Polestar 4 é o principal produto impulsionador da marca. Este modelo significa mais de dois terços das vendas. Refere o Managing Director da marca para Portugal, Miguel Pinto, que estes números antecipam um quarto ano consecutivo de crescimento no país.A nível mundial, as vendas do 1.º trimestre indicam que foram transacionadas 30.423 viaturas, um novo recorde, mas com um crescimento homólogo pouco significativo, da ordem dos 0,4%. Os principais mercados mundiais da Polestar são o Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul e a ibéria. Recorde-se que o grupo tem previsto entregar nos concessionários, ainda este ano, o Polestar 5, tendo, entretanto, arrancado a produção do Polestar 4 na versão SUV, prevendo entregas no final deste ano.