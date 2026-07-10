O Polestar 4 é o principal produto impulsionador da marca.
O Polestar 4 é o principal produto impulsionador da marca.Polestar
Motor 24

Polestar com crescimento de 22% nas vendas no 1º semestre

Vítor Norinha
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A Polestar, uma marca 100% elétrica do grupo chinês Geely, anunciou um aumento de 22% nas vendas em Portugal no semestre, em termos homólogos. Isso significou 333 unidades vendidas, sendo que o Polestar 4 é o principal produto impulsionador da marca. Este modelo significa mais de dois terços das vendas. Refere o Managing Director da marca para Portugal, Miguel Pinto, que estes números antecipam um quarto ano consecutivo de crescimento no país.

A nível mundial, as vendas do 1.º trimestre indicam que foram transacionadas 30.423 viaturas, um novo recorde, mas com um crescimento homólogo pouco significativo, da ordem dos 0,4%. Os principais mercados mundiais da Polestar são o Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul e a ibéria. Recorde-se que o grupo tem previsto entregar nos concessionários, ainda este ano, o Polestar 5, tendo, entretanto, arrancado a produção do Polestar 4 na versão SUV, prevendo entregas no final deste ano.

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