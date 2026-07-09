Paisagem espanhola inspira o novo Bentley Torcal

A inspiração forte de uma paisagem sublime e única, o El Torcal de Antequera, localizada em Málaga, Espanha, levou à criação do novo Bentley Torcal, cuja revelação está prevista para 23 de setembro próximo, em Londres.O Torcal será a quarta linha de modelos e fará parelha com o Continental GT, o Flying Spur e o Bantayga.O Torcal é nome de uma paisagem natural na Extremadura espanhola, sendo uma paisagem calcária, composta por formações rochosas, falésias e labirintos e que ao longo de milhões de milhões de anos evoluiu. A escolha do nome ligado a uma paisagem também não ficou imune à origem da palavra do latim “torquere”, que significa torcer e que levou a uma outra palavra própria dos automóveis, o torque. Refere a Bentley que esta associação de origens para uma mesma palavra reflete a progressão sem esforço, algo que é característico desde o nascimento da casa Bentley que conta com a provecta idade de 107 anos. A distribuição a Bentley em Portugal é feita pela SIVA, empresa que ainda distribui as marcas Audi, Skoda, Lamborghini, VW, VW Veículos Comerciais e a Cupra.