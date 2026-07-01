Florian Huettl, CEO da Opel, está de mãos atadas.
Florian Huettl, CEO da Opel, está de mãos atadas. FOTO: Stellantis Media
Motor 24

Opel assume urgência de cortar custos na Alemanha para continuar competitiva

Pressionada pelo novo plano estratégico da Stellantis, a histórica marca alemã vai reduzir cerca de 40% do pessoal de engenharia e o desviar novos projetos elétricos para fora do país.
Adelaide Cabral
Publicado a
Atualizado a

O presidente-executivo da Opel, Florian Huettl, alertou esta quarta-feira, dia 1 de julho, na sede da empresa em Rüsselsheim, que as fábricas alemãs da marca têm de reduzir drasticamente os seus custos de produção para conseguirem manter a competitividade global, face à escalada dos preços da energia e da mão de obra locais, noticiou a Reuters.

Em entrevista concedida à agência de notícias, o líder do fabricante germânico reconheceu que, embora a Alemanha continue a deter uma excelente reputação de engenharia e uma localização geográfica central de excelência no mercado europeu, a atual estrutura de despesas locais é incomportável. Para Huettl, a automatização extrema de processos e a renegociação da cadeia de valor são os únicos caminhos viáveis para segurar as operações industriais no país a médio prazo.

Esta urgência surge numa altura em que o Grupo Stellantis, que detém a Opel, implementou a sua nova estratégia global de financiamento. Sob a nova orientação da casa-mãe, a Opel viu-se classificada como uma marca de foco regional, o que a obriga a encontrar soluções de eficiência internas e autónomas, uma vez que a maior fatia dos novos investimentos do consórcio foi alocada às marcas consideradas prioritárias globais.

Como resposta imediata a esta pressão financeira, a construtora alemã já iniciou uma profunda reorganização da sua estrutura de desenvolvimento técnico. A marca confirmou recentemente a redução de cerca de 40% do seu pessoal de engenharia na Alemanha, o que equivale à supressão de mais de seis centenas de postos de trabalho diretos em Rüsselsheim, à medida que mais funções de desenvolvimento são unificadas nas plataformas globais do grupo.

Além dos cortes de pessoal, a estratégia de sobrevivência da Opel passa também pela transferência de novos projetos para localizações com menores custos de produção. Exemplo disso é o futuro SUV elétrico da marca, cujo lançamento está previsto para o final da década. Embora o design e a afinação do chassis continuem a ser assinados pela equipa alemã, o veículo será produzido na fábrica espanhola de Saragoça, utilizando tecnologia partilhada com parceiros chineses para garantir um preço final altamente competitivo no mercado dos veículos elétricos.

Stellantis
Opel
competitividade
Reestruturação
Sustentabilidade financeira
Diário de Notícias
www.dn.pt