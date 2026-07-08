Novo SUV desportivo Mazda CX-6e chega em setembro

A Mazda prepara-se para lançar na Europa, em princípio em setembro, um novo SUV desportivo de tamanho médio, o CX 6-e, um veículo 100% elétrico, com motor montado na traseira e uma potência equivalente a 258cv e 290Nm de binário. O motor é alimentado por uma bateria LFP (iões de lítio) de 78kWh que permite uma autonomia até 484 km em ciclo WLTP. O tempo de carregamento até 80% da capacidade da bateria em “chargers” até 200kW, é de 24 minutos. Esta é a parte técnica, mas vamos ver aquilo que fará a diferença neste SUV relativamente à concorrência e, registe-se, este é um segmento de muita concorrência.O veículo é dotado de linhas minimalistas, revelando uma elegância ímpar, mas é no interior e no conforto que apresenta que fará a diferença. Conhecemos de um lançamento anterior de uma berlina a condução “jinba ittai”, ou seja, a ligação harmoniosa entre carro e condutor, a par de uma conetividade de última geração e um pacote de segurança que inclui todos os sistemas de ajudas à condução do mercado, incluindo a travagem inteligente automática, a deteção de ângulo morto, ou o assistente em cruzamento, a par do cruise control inteligente. Algumas das funcionalidades só existem em segmentos superiores, caso da deteção de crianças nos bancos traseiros e o alerta para o condutor quando a porta se abre. Ainda sobre segurança é relevante o airbag lateral entre os bancos dianteiros e que é oferecido de série. De entre as funcionalidades remotas destaca-se a app Mazda6e & CX-6e que permite a partilha de chaves via Bluetooth, e que permite a concessão de acesso digital até três utilizadores, através dos respetivos smartphones.. Mas há outros aspetos neste SUV elétrico que são pouco comuns, caso dos quatro modos de condução do veículo e que inclui o modo “Conforto”, o qual permite manter uma temperatura constante no habitáculo se o condutor precisar de sair e tiver animais de estimação dentro da viatura. O ecrã traseiro permite aos ocupantes da segunda fila controlar a climatização, trabalhar com a cortina do tejadilho e ajustar o banco do passageiro da frente para obter mais espaço na segunda fila. E não menos interessante é o sistema de áudio de 23 altifalantes, sendo que os altifalantes nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros permitem ao condutor realizar uma chamada telefónica privada, ou ouvir as instruções de navegação, sem incomodar os restantes passageiros.Nesta fase não foi divulgado o PVP recomendado.