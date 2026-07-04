Kimi Antonelli conquista a Pole Position em Silverstone numa qualificação frenética

O circuito de Silverstone voltou este sábado (4 de julho) a ser palco de um espetáculo de pura velocidade e indefinição até ao último segundo. Na sessão de qualificação, o jovem prodígio Andrea Kimi Antonelli coroou um dia perfeito ao garantir a pole position para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, parando o cronómetro nuns impressionantes 1:28,111. Horas antes, o piloto da Mercedes já tinha dominado a pista ao vencer a corrida Sprint, confirmando um dia de sonho perante o público britânico.A sessão cronometrada principal foi disputada ao milésimo de segundo, com o Ferrari de Charles Leclerc a ficar a escassos 0,175 segundos do topo, assegurando o segundo lugar ao rodar em 1:28,286. A jogar em casa, o veterano Lewis Hamilton completou o top 3 com o tempo de 1:28,458, superando o seu antigo companheiro de equipa George Russell, que fechará a segunda linha da grelha de partida na quarta posição (1:28,481).A qualificação confirmou o excelente momento de forma dos motores Mercedes e o ressurgimento consistente da Ferrari em traçados de alta velocidade. Isack Hadjar rubricou uma excelente prestação ao colocar o seu Red Bull no 5.º posto, imediatamente à frente de Lando Norris. O britânico da McLaren não conseguiu ir além da 6.ª posição perante o seu público, registando o tempo de 1:28,877.Logo atrás de Norris, o campeão mundial Max Verstappen teve uma sessão invulgarmente complicada. O neerlandês da Red Bull enfrentou claras dificuldades de equilíbrio no seu monolugar e vai partir de um modesto 7.º lugar (1:28,893), partilhando a quarta linha com Oscar Piastri.Nas contas dos pilotos que falam português, o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) garantiu um competitivo 11.º lugar na grelha, com o tempo de 1:29,461, ficando muito perto de garantir a entrada no ambicionado top 10, que foi encerrado por Liam Lawson (Racing Bulls).