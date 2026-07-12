Kia Seltos para quem só quer gasolina

Não é um “back to basics”, mas antes a satisfação de uma faixa de clientes que não se sente confortável com a eletrificação. A Kia relançou o Seltos, que vai na segunda geração, e o mais espantoso é que a inspiração para o desenho do veículo é os automóveis elétricos, mas a oferta disponível só inclui o motor a gasolina 1.6 TGDi, com 180cv e dois níveis de equipamentos. E os fãs não esperem pelo modelo elétrico porque não vai acontecer. O PVP de lançamento fica dentro dos 34 mil euros e dentro de casa faz concorrência ao Sportage.Para a Kia, com 18 modelos lançados no mercado nacional, o Seltos a gasolina complementa o que faltava dentro da gama C-SUV e, segundo marca, esta é a reposta ao mercado com “pragmatismo, segurança e tecnologia com facilidade utilização”.. O teste dinâmico foi feito na zona da Praia das Maçãs, Sintra, o que de si cria um ambiente muito positivo para a apresentação do veículo. A condução é muito semelhante à de um elétrico, sem nada estranho a apontar, com o bom equilíbrio entre o conforto e a reação do veículo. De destacar a direção do carro, que foi aperfeiçoada e testada em diversas estradas europeias, e que permitiu melhorar a precisão nas situações de condução. Depois, vem o desenho que em nada deixa a desejar perante os eletrificados, já que tem soluções idênticas, com superfícies exteriores limpas, linhas bem marcadas e com um comprimento ligeiramente inferior ao Sportage. Um destaque para o pilar D prolongado que melhora o espaço na segunda fila, frisando a linha de cintura e o tejadilho flutuante. A secção traseira tem uma assinatura luminosa que expande visualmente o design, a par de um spoiler em forma descendente e a escova oculta do óculo traseiro. São soluções que melhoram a aerodinâmica. Para os “saudosistas” da caixa manual, a Seltos dispõe de uma versão com seis velocidades ou, em alternativa uma caixa de dupla embraiagem de sete velocidades (7DCT). As versões são o Sport e o X-Line, que é a versão de topo, sendo que as diferenças estão no requinte, nas jantes, no sistema de som que Harman/kardon, volante desportivo, sistema shift-by-wire e nos sistemas de ajuda à condução, que na versão mais cara incluem travagem automática em parqueamento, controlo de pontos mortos e assistência em autoestrada. No entanto, o motor é o mesmo, mas a diferença de preço é grande, com o X-Line a custar mais 5.500 euros, ou seja, a fixar-se nos 39.940 euros. Ambos os valores referidos são de lançamento, pois no futuro próximo os valores subirão dois mil euros.Vale a pena relevar que o desenvolvimento do Seltos foi em parte feito pela Kia, na casa-mãe, e pelo centro técnico na Alemanha, sendo que os testes de engenharia foram realizados em Espanha e na Suécia para adaptar o carro às necessidades europeias. Ainda a realçar a nova plataforma K3 que permitiu ao novo Seltos apresentar uma maior rigidez da carroçaria do chassis, de forma a reduzir as vibrações. Foi ainda uma opção técnica a instalação de um mancal Hydro G na suspensão dianteira para suavizar a condução e reduzir o atrito. Os sistemas de assistência à condução enquadram-se no Nível 2, ajudando os condutores em variadas situações de perigo, e aqui destaca-se um sistema de assistência inteligente à limitação de velocidade, o qual utiliza dados de mapas e câmaras para antecipar as alterações no limite de velocidade e regular proactivamente a velocidade do veículo, sendo que os condutores podem optar por modos de assistência manuais ou automáticos. A opção de suspensão para a traseira foi um eixo de torção, evidenciando uma preocupação com o custo do veículo. No teste na serra de Sintra o consumo médio ficou acima dos 9 L/100 km. Especificações técnicasMarca e modelo: Kia Seltos X-LineMotorização: Gasolina 1,6 L T-GDiPotência: 180 cvTransmissão: Aut dupla embraiagem, 7 velTração: 2 WD, dianteiraSuspensão: Tipo McPherson (à frente) e eixo de torção atrásPerformance: Aceleração dos 0 aos 100 km/h em 8,8 segundosConsumo ciclo combinado em WLTP: 6,8/ 7 LEmissões ciclo combinado WLTP: 158 g/kmPVP de entrada (campanha): 33.990 eurosPVP da versão X-Line (campanha): 39.940