Futebol reencarnou num 2 CV há 40 anos

Foi há 40 anos, concretamente no Mundial de 1986 (de má memória para Portugal) que a marca francesa Citroën quis aproveitar a onda tricolor francesa e fazer renascer um 2 CV, numa edição limitada a mil exemplares e que hoje são procurados por colecionadores.Falamos do “2 CV Cocorico”, uma edição pensada para assinalar o Campeonato do Mundo da FIFA de 1986 e que aproveitou o espírito enraizadamente francês da marca. O veículo tinha por base o 2 CV 6 Spécial, e foi lançado para responder ao fervor e entusiasmo dos franceses que esperavam ganhar o Mundial de 1986, mas tal acabou por não acontecer. O design foi de Serge Gevin e comercialmente o 2 CV Cocorico não foi o sucesso que se esperava, porque a equipa de futebol não teve a desejada vitória final mas, ainda assim, a gestão da Citroën manteve o objetivo de lançar esta edição limitada em França, tendo removido os elementos gráficos alusivos ao futebol, de forma a que a interpretação em termos de design tivesse outros contornos. O veículo tinha grandes decalques na carroçaria e nas portas, um guarda-lamas na cor “rouge vallelunga” e a cor “bleu cocorico” nas laterias do capô. E claro não faltou o logotipo “2CV Cocorico”. A base era a versão de entrada do 2 CV e era composta por um motor de dois cilindros com 602cm3 e uma potência assustadora(!) de 29cv. E, já agora, o preço era em francos franceses, o equivalente a preços correntes de cerca de 5500 euros, e que a preços atuais significará cerca de 24.300 euros. Hoje, este 2 CV é um modelo icónico, procurado por colecionadores e que saiu diretamente das aspirações de um povo a uma vitória no Mundial de futebol de há 40 anos.