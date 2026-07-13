Fiat lança os Grizzlys ao fim de 127 anos de vida

Transporte familiar simples faz parte do ADN da Fiat, integrada no grupo Stellantis. O 127.º aniversário da marca criada Turim, Piemonte, foi assinalada este domingo com a apresentação de duas recentes novidades, o Grizzly e o Grizzly Fastback. Antes de mais, quais as diferenças entre modelos? A resposta é simples como a Fiat gosta: está nos objetivos de utilização, mais familiar, ou mais para impressionar. Mais. O CEO da Fiat e Chief Marketing Officer Global da Stellantis, Olivier François, percebeu o conceito e fez os lançamentos dos modelos tendo por base um vídeo onde o destaque de fundo é um cartório italiano, uma peça critica na burocracia de qualquer país europeu. Os dois modelos chegam ao registo civil para um momento improvisado e numa narrativa pouco habitual.. Marketing à parte, os dois novos modelos pretendem uma abordagem simples às necessidades dos proprietários. O Grizzly tem um formato SUV, e o Fastback revela estar mais próximo de um veículo clássico. O primeiro mede 4,4 metros de comprimento e o fastback tem mais 10 centímetros, com uma bagageira de 600 litros. . O que se sabe, para já, é que haverá motorizações a gasolina, mild hybrid e 100% elétricos, com potências até 145cv, a par de transmissões manuais e automáticas. Enfim, versões para todos os gostos, sendo que a primeira apresentação pública acontecerá em outubro, no Salão Automóvel de Paris, e o lançamento comercial está previsto para o último trimestre do ano.