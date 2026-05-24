Citroën 2 CV é inspiração para novo modelo

Paris receberá em outubro um novo modelo inspirado no Citroën 2 CV, anunciou o grupo Stellantis, que acrescentou que esta decisão faz parte do plano estratégico FaSTLAne 2030.O modelo icónico entrou em produção quatro anos após o fim da II Guerra Mundial e continuou a ser um dos veículos mais procurados na Europa até ao final da produção em série que aconteceu em 1990. Agora, a marca francesa quer apresentar no Salão Automóvel de Paris, em outubro próximo, um novo modelo que se inspira no “velhinho” 2 CV. Refere a marca que esta visão de mobilidade acessível será elétrica, simples, versátil e esperam que “desejável”.A marca quer continuar a ser um dos líderes na mobilidade elétrica, mantendo identidade e personalidade fortes, algo que sempre caracterizou os detentores do 2 CV. Diz ainda a marca que “com este novo modelo, a Citroën irá reinterpretar esta filosofia para uma nova geração”.A inspiração no modelo original significa assumir um carro acessível, leve, prático, versátil e com carácter distintivo.A Citroën pretende criar um novo ícone e contribuir para a criação de uma nova categoria de pequenos veículos elétricos acessíveis. A Citroën salienta ainda que dentro das necessidades atuais para este tipo de consumidor, a oferta centra-se no atual e-C3, na versão com autonomia urbana.