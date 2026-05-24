Changan é parceira da seleção de futebol

A marca chinesa Changan tornou-se a parceira automóvel oficial da seleção portuguesa de futebol. O acordo abrange conteúdos dedicados à cultura futebolística, iniciativas para adeptos e ações com lendas da seleção nacional.Denominada “Stay in the game”, a parceria assenta em inteligência, mestria técnica e numa filosofia de desenvolvimento comum e que é o resultado de um século da Federação Portuguesa de Futebol a cultivar uma cultura futebolística, refere uma nota da empresa chinesa.A seleção nacional de futebol é das mais reconhecidas a nível mundial e, segundo a FPF, conta uma base global de adeptos superior a 300 milhões de apoiantes. O Grupo Changan Automobile está numa estratégia de globalização e quer aproveitar a notoriedade do futebol português, sendo que o mercado europeu é o centro do reforço da marca a nível internacional.A Changan já está na Europa há 20 anos, tem um centro europeu de design em Turim, Itália, e um centro europeu de investigação e desenvolvimento em Birmingham, Reino Unido. Em Portugal, a empresa comercializa dois SUV 100% elétricos.