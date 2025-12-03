Associação de consumidores francesa denuncia Stellantis por ‘airbags’ defeituosos

A Associação Nacional de Consumidores e Utilizadores de França (CLCV) denunciou esta quarta-feira, 3 de dezembro, a empresa do setor automóvel Stellantis, detentora de marcas como Citroën ou Peugeot, pela fabricação e comercialização de modelos com ‘airbags’ defeituosos.O erro de fabrico dos modelos com ‘airbags’ Takata resultou da utilização de um componente particularmente perecível em climas quentes e húmidos, afetando várias marcas fabricadas pela Stellantis, principalmente Peugeot, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Opel, Chrysler, Dodge, Jeep e Lancia.A CLCV anunciou a sua denúncia num comunicado em que afirma recorrer à justiça por danos materiais decorrentes da “imobilização prolongada, da ausência de um veículo de substituição” e das despesas subsequentes causadas aos seus utilizadores, bem como por danos morais devido à inação do fabricante.Em junho, o Governo francês exigiu a “imediata imobilização” de todos os veículos afetados, “independentemente da sua antiguidade”, o que elevou o total de veículos imobilizados para 1,7 milhões.Em maio, a Stellantis solicitou “aos proprietários de modelos Citroën C3 e automóveis DS 3 fabricados entre 2009 e 2019” que “parassem imediatamente de conduzir os seus veículos", particularmente aqueles que se encontravam em "certas zonas mediterrânicas europeias", como “o sul de França”.“Certos produtos químicos dos ‘airbags’ Takata podem deteriorar-se com o tempo, particularmente quando expostos a climas quentes e húmidos. Em caso de acidente que ative o ‘airbag’, o seu inflador pode partir-se com uma força excessiva e causar ferimentos graves ou mesmo a morte, no pior dos casos”, explicou então a Stellantis.No mesmo comunicado, a empresa instava as vítimas a preencher um formulário para “recolher informações” para que, posteriormente, levassem o seu veículo a um centro de reparação.A CLCV classificou este alerta como “uma campanha de alerta tardia, parcial e desorganizada”, que causou “prejuízos a vários proprietários” e resultou em pelo menos 18 mortes e 25 feridos em França.A empresa fabricante automóvel Stellantis nasceu em 2021 da fusão do grupo ítalo-americano Fiat Chrysler — fabricante de marcas de automóveis como FIAT, Alfa Romeo, Jeep ou Lancia — com o grupo francês PSA — fabricante dos veículos Peugeot, Citroën e Opel, entre outros.