Estreia hoje. Do café com opinião à religião: o que traz a nova grelha da TSF 

Histórias, política e opinião são três das apostas em destaque na nova grelha de programação da TSF, a qual vai arrancar já este domingo com o programa "Viagem a Portugal com Fernando Alves". As novidades da estação detida pelo Global Media Group vão ser apresentadas ao longo de todo o mês de março (grelha completa em TSF).

"Num momento de profunda instabilidade que atravessamos, levamos a rádio ainda para mais perto das pessoas, na necessidade de informar a urgência destes dias com o rigor que caracteriza o ADN da TSF, no imperativo de explicar o mundo. Temos mais opinião, não dos políticos mas das políticas e da forma como elas afetam o nosso dia-a-dia. E novos programas que aproximam a rádio dos ouvintes e dos leitores, na antena e no on-line, dentro de casa ou no carro, como são os casos da Viagem a Portugal, durante a qual seremos conduzidos pelo Fernando Alves. Ou a rubrica "Que Mundo Meu Deus", não um espaço de fé, mas um momento em que personalidades das três principais religiões abraâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo interpretam o tempo que vivemos à luz de cada uma dessas correntes, seja sobre a guerra, ou sobre a eutanásia. E há, claro, uma forte aposta no desporto. Fazemos uma rádio não para nós, mas para os ouvintes que encontram na TSF um modo único de não ficarem soterrados pela avalancha das notícias. Que encontram um olhar pluralista sobre o país e o mundo, característica que sempre distinguiu esta rádio".

Na nova rubrica de viagens, o jornalista Fernando Alves vai fazer-se viajante e percorrer, até ao fim do verão, os caminhos de Saramago na obra "Viagem a Portugal". O programa vai ser emitido todos os domingos às 11H00 e todas as terças-feiras às 23H00. Os episódios vão estar disponíveis no site da TSF.

"Abro o mapa que este livro é, escrito quando não havia gps, e sigo os caminhos de Saramago sabendo que, não raras vezes, me perderei, tomando atalhos que ele não tomou, pousando o olhar em algo que ele não poderia ter visto porque lá não estava nesse outono de 79, sempre tomando como boa a regra que, nesta Viagem a Portugal, ele estabeleceu: "de terra em terra deverei dar muita atenção ao que for igual e ao que for diferente". Quanto ao mais, onde calhe coincidir em percurso e anotações, coincidiremos. No espanto, muitas vezes, por certo. Mas o viajante que sou fará a sua própria viagem, tomando desta saramaguiana peregrinação, as linhas mais vincadas no mapa. E só essas, e são tantas. "

A nova grelha da TSF conta também com o escritor Luís Osório em "Postal do Dia": um programa diário, de 2 minutos, onde vão ser editados bilhetes postais com destinatário. As palavras vão ser poucas, mas as ideias prometem fazer pensar.

"Que Mundo Meu Deus!" é outra novidade na programação da estação, a qual vai reunir uma personalidade muçulmana, judia e cristã para debaterem temas comuns à humanidade. Khalid Sacoor - senior-advisor do presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa -, Miriam Assor - jornalista e autora de obras como "Judeus Ilustres de Portugal" - e João Paiva - professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto - vão ser os convidados deste programa, que vai provar que é muito mais o que une as pessoas do que aquilo que separa as religiões.

Já na política, a TSF preparou um "Café Duplo" para despertar os ouvintes. Neste programa vão estar duplas paritárias, frente a frente, num debate sobre os principais temas da atualidade. Depois do meio-dia, de segunda a sexta, o jornalista António Catarino vai dar conhecer os melhores restaurantes, o petisco inesquecível, a cozinha tradicional portuguesa e a inovação gastronómica no programa "TSF à Mesa" .

Num tempo de emergência climática, a TSF retoma Verdes Hábitos. A jornalista Carolina Quaresma conversa com Francisco Ferreira e Susana Fonseca. Às segundas-feiras, depois das oito da noite.

Todos os conteúdos da TSF estão disponíveis em podcast e em TSF.pf.