A plataforma europeia de streaming SkyShowtime vai encerrar definitivamente no final de 2027, numa decisão que implica a saída imediata do diretor-executivo (CEO), Monty Sarhan.

Segundo uma nota interna enviada esta semana pelo conselho de administração aos trabalhadores da empresa, e citada pela publicação norte-americana Deadline, a gestão durante o período de encerramento gradual será assegurada interinamente pelo atual diretor financeiro (CFO), Mark Neil, que assume o cargo de diretor-geral interino (Interim General Manager).

A decisão surge na sequência de uma revisão de alternativas estratégicas iniciada em setembro pelos acionistas da joint venture — os grupos norte-americanos Comcast e Skydance — e após consultas aos funcionários que arrancaram em outubro.

De acordo com o Deadline, apesar de os acionistas terem injetado pelo menos mil milhões de dólares na plataforma, o serviço nunca saiu do vermelho. Na carta enviada às equipas, a administração reconhece que a evolução do mercado desde o lançamento do serviço, em 2022, tornou inviável a continuidade do projeto.

"As grandes plataformas globais continuaram a expandir a sua escala e a investir fortemente em conteúdos, tecnologia e desporto. Estas dinâmicas competitivas tornaram cada vez mais desafiante para operadores regionais como a SkyShowtime alcançar a escala necessária para o sucesso a longo prazo", refere a administração na carta citada pela publicação norte-americana.

Lançada a partir de Amesterdão em 2022 como uma parceria entre a Comcast e a então ViacomCBS (atual Paramount, entretanto integrada na Skydance), a SkyShowtime nasceu para levar os catálogos da Peacock, Paramount+, Sky Studios e produções locais a 22 mercados europeus onde aquelas plataformas não operavam diretamente, incluindo Portugal.

O fecho do serviço reflete também a profunda reestruturação corporativa dos dois grupos fundadores nos últimos anos: a Paramount encontra-se agora sob a alçada da Skydance, no mesmo perímetro empresarial da Warner Bros. Discovery, enquanto a Comcast separou os seus canais de televisão por cabo (Versant) da NBCUniversal, gerindo a sua participação na SkyShowtime através da operadora britânica Sky.

Na comunicação interna, o conselho de administração garante que, até à conclusão do processo no final de 2027, a plataforma continuará a operar normalmente para os subscritores, prosseguindo em paralelo as negociações laborais de acordo com a legislação de cada país.