Revista de imprensa. Trump na ONU, Benfica sem Luz e buscas na TAP

Num dia em que as buscas de terça-feira na TAP são tema dominantes na imprensa nacional, há outros temas que merecem destaque esta quarta-feira, 24 de setembro. O Público diz que o excedente orçamental depende da evoçução do emprego e, na questão da saúde, avança que as urgências regionais são alargadas a todo o país e os médicos deslocados vão ter subsídio.O Jornal de Notícias escreve que os viciados no jogo online impedidos de apostar atingem valor recorde. E especifica: Há quase 200 autoexclusões por dia no jogo online, tendo ultrapassado as 326 mil.O Correio da Manhã, além de destacar que Pedro Nuno Santos está na mira da gestão danosa na TAP, avança que assalto milionário a casa de Martinez leva fortuna em relógios e que criticas à linguagem de "taberneiro" afastam Mithá do Parlamento.No Diário de Notícias o destaque vai para a cobrança sem autorização dos titulares por parte da Médis. .Leia aqui o DN desta quarta-feira, 24 de setembro.O Negócios avança que o Governo valoriza comprador que queira controlar a TAP no futuro e que a Revisão do PIB mantém meta das Finanças sob pressão.Nos desportivos é comum ´destaque ao empate do Benfica no jogo contra o Rio Ave (1-1). "A Luz não se acende", diz a Bola; "Mourinho sem descontos", escreve o Record; "Apagados", realça o Jogo.Na BBC, um texto nota que há seis anos o público de Trump na ONU riu-se enquanto este ano manteve-se em silêncio e que o discurso do presidente dos Estados Unidos "foi ma das exposições mais claras da forma como este vê o mundo, a sua ideologia na sua forma mais crua".O espanhol El Mundo escreve que Donald Trump deu uma reviravolta no seu discurso sobre a Ucrânia e deu uma lição à Europa nas Nações Unidas, ao fustigar as políticas migratórias e energéticas dos países do Velho Continente.