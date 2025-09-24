Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Trump na ONU, Benfica sem Luz e buscas na TAP

Leia aqui os destaques da imprensa nacional e internacional desta quarta-feira, 24 de setembro.
Num dia em que as buscas de terça-feira na TAP são tema dominantes na imprensa nacional, há outros temas que merecem destaque esta quarta-feira, 24 de setembro.

O Público diz que o excedente orçamental depende da evoçução do emprego e, na questão da saúde, avança que as urgências regionais são alargadas a todo o país e os médicos deslocados vão ter subsídio.

O Jornal de Notícias escreve que os viciados no jogo online impedidos de apostar atingem valor recorde. E especifica: Há quase 200 autoexclusões por dia no jogo online, tendo ultrapassado as 326 mil.

O Correio da Manhã, além de destacar que Pedro Nuno Santos está na mira da gestão danosa na TAP, avança que assalto milionário a casa de Martinez leva fortuna em relógios e que criticas à linguagem de "taberneiro" afastam Mithá do Parlamento.

No Diário de Notícias o destaque vai para a cobrança sem autorização dos titulares por parte da Médis.

O Negócios avança que o Governo valoriza comprador que queira controlar a TAP no futuro e que a Revisão do PIB mantém meta das Finanças sob pressão.

Nos desportivos é comum ´destaque ao empate do Benfica no jogo contra o Rio Ave (1-1). "A Luz não se acende", diz a Bola; "Mourinho sem descontos", escreve o Record; "Apagados", realça o Jogo.

Na BBC, um texto nota que há seis anos o público de Trump na ONU riu-se enquanto este ano manteve-se em silêncio e que o discurso do presidente dos Estados Unidos "foi ma das exposições mais claras da forma como este vê o mundo, a sua ideologia na sua forma mais crua".

O espanhol El Mundo escreve que Donald Trump deu uma reviravolta no seu discurso sobre a Ucrânia e deu uma lição à Europa nas Nações Unidas, ao fustigar as políticas migratórias e energéticas dos países do Velho Continente.

