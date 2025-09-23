Leia aqui o DN desta quarta-feira, 24 de setembro

Médis faz cobranças em contas sem autorização expressa dos titulares. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 24 de setembro.Esta possibilidade é falha grave no cumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados e abre a porta a fraude.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.A foto de capa vai para o presidente dos Estados Unidos no seu discurso nas Nações Unidas. Debate na ONU abre com Trump versus resto do mundo.OUTROS TEMAS:- Buscas. PJ e MP estiveram seis horas na TAP com diretor de Recursos Humanos- Plenário. Montenegro no Parlamento para quinzenal focado no “impulso reformista”- Defesa. Marinha abate corveta ‘António Enes’ por falta de condições - NATO. “A nossa mensagem para os russos é clara: defenderemos cada centímetro do território aliado”- Autárquicas. Entre o rosto do passado e o nome pouco consensual, Aveiro é palco de duelo de irmãos - Claire Messud. “Para alguns leitores americanos, um livro sobre Pieds-Noirs da Argélia é quase como uma coisa do século XII”- UEFA. Liga Europa arranca com Sp. Braga ambicioso e FC Porto à procura do 3.º troféu