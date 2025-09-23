Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Benfica cede empate com Rio Ave na estreia de Mourinho na Luz
ANTONIO COTRIM/LUSA
Desporto

Benfica cede empate com Rio Ave na estreia de Mourinho na Luz

Médio ofensivo ucraniano Sudakov abriu o ativo para os encarnados aos 86 minutos, mas André Luiz restabeleceu a igualdade aos 90+1'.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O Benfica cedeu esta segunda-feira um empate (1-1) em casa com o Rio Ave, em partida em atraso da jornada inaugural da I Liga, na estreia de José Mourinho como treinador visitado no novo Estádio da Luz.

Já após ter sido anulado um golo a António Silva (à passagem da hora de jogo), o médio ofensivo ucraniano Sudakov abriu o ativo aos 86 minutos, a passe de outro dos reforços de última hora dos encarnados, o extremo belga Lukebakio.

Na resposta, André Luiz empatou para o Rio Ave graças a um grande golo.

Este empate mantém o Benfica no terceiro lugar, ao cabo de seis jornadas disputadas, com 14 pontos, a quatro do FC Porto e a um do Sporting.

I Liga
Benfica
Rio Ave

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt