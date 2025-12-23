Revista de imprensa. Sondagem coloca Marques Mendes à frente e cinco candidatos com a segunda volta na mira

A edição desta terça-feira, 23 de dezembro, do Jornal de Notícias revela que há cinco candidatos presidenciais com um pé na segunda volta. Esta é a conclusão da sondagem do JN que coloca Marques Mendes à frente com 20,7% das intenções de voto, seguido por António José Seguro com 19,9%, surgindo André Ventura em terceiro com 19,1%. A lista dos cinco potenciais candidatos a chegar à segunda volta fica completa com Gouveia e Melo com 15% e Cotrim Figueiredo com 14,9%.Ainda de acordo com esta sondagem, o almirante Gouveia e Melo perdeu 13 pontos percentuais em dois meses, enquanto os três candidatos mais à esquerda - Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto - só valem 9%.As listas de espera estão a aumentar para as primeiras consultas de fertilidade faz a manchete do jornal Público. Diz este diário que em 2024, 68,5% das primeiras consultas desta especialidade foram realizadas fora do tempo máximo de resposta garantida, sendo que as percentagens de incumprimento mais elevadas verificam-se na península de Setúbal.Já o Correio da Manhã traz como principal destaque de capa um crime em que um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro no peito na guerra pela disputa de um território no Barreiro para o tráfico de droga. O suspeito tem 26 anos, já é cadastrado e integrava um grupo rival.A manchete do Diário de Notícias vai para os administradores da TAP que arriscam património próprio e pena de prisão em caso de insolvência culposa da SGPS, se o tribunal considerar que a insolvência da TAP SGPS foi culposa, dando assim razão à companhia aérea brasileira Azul. .Leia aqui o DN desta terça-feira, 23 de dezembro