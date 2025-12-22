Leia aqui o DN desta terça-feira, 23 de dezembro

As repercussões da insolvência da TAP SGPS faz manchete do DN este dia:Administradores da TAP arriscam património próprio e pena de prisãoTribunal determinou que vai avaliar se a insolvência da TAP SGPS foi culposa, como sustenta a companhia aérea Azul, credora da TAP. Atual e ex-CEO, como Christine Ourmière-Widener, e o administrador financeiro Gonçalo Pires arriscam sanções, se o tribunal der razão ao grupo brasileiro. Governo e TAP contestam acusação da Azul.Na foto principal, o rescaldo das eleições na Extremadura:Revés para Sánchez e vitória agridoce para Feijóo. “Fica claro que não há governo de direita sem o Vox” Destaca-se também: Pacote laboral e Lei da Nacionalidade já serão avaliados pelo próximo Presidente.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja em detalhe a primeira página deste dia, com todas as "chamadas":