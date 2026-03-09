Revista de imprensa. Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

O Público destaca esta segunda-feira, 9 de março, que Portugal não tem sistemas anti-míssil de médio e longo alcance, o que deixa o país dependente da NATO. O mesmo jornal diário revela que existem apenas mísseis Stinger de curto alcance, que foram comprados no Governo de Cavaco Silva, nos anos de 1990. Nesse sentido, tal como a maior parte dos países europeus, Portugal está vulnerável.Por sua vez, o Jornal de Notícias faz manchete com o facto de os bancos terem mais balcões, mas reduziram horários e serviços ao mínimo. É uma tendência que se inverte ao fim de seis anos com a Caixa Agrícola e a Caixa Geral de Depósitos na liderança. O diário diz que as máquinas substituem os funcionários e em seis concelhos só há uma agência.Já o Correio da Manhã diz que há 70 polícias investigados em caso de tortura num processo que envolve a esquadra do Rato, tendo já sido detidos nove agentes.Finalmente, o Diário de Notícias revela que a inspeção da Saúde investiga Serviço de Recursos Humanos de Lisboa Ocidental.O DN desta segunda-feira adianta que uma denúncia anónima sobre o diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos levou a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde a instaurar mais uma ação inspetiva à Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental que integra hospitais São Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz e vários centros de saúde. É a terceira desde 2024. Em causa está legalidade de recrutamento e contratos celebrados. .Leia aqui o DN desta segunda-feira, 9 de março