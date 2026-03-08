Leia aqui o DN desta segunda-feira, 9 de março

"Inspeção da Saúde investiga Serviço de Recursos Humanos de Lisboa Ocidental". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 9 de março.Um exclusivo DN revela que uma denúncia anónima sobre o diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos levou a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde a instaurar mais uma ação inspetiva à Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental que integra hospitais São Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz e vários centros de saúde. É a terceira desde 2024. Em causa está legalidade de recrutamento e contratos celebrados. Descarregue aqui o pdf com a edição eletrónica do jornal:. Em destaque fotográfico está a antevisão da tomada de posse de António José Seguro como novo Presidente da República, esta segunda-feira. "Presidente toma hoje posse e terá passistas para a visão económica".E uma SONDAGEM DN / AXIMAGE que revela que "64% dizem ter confiança num desempenho "positivo" ou "muito positivo" de Seguro".Ainda uma reportagem com alunos que tiveram Seguro como professor no ISCSP: "Exigente, próximo e moderado. O que os alunos de António José Seguro esperam dele em Belém" Outros temas:Economia e Combustíveis. Receita do Estado com ISP está no valor mais alto de sempreMariana Leitão: "É preciso fazer acontecer e Governo não tem dado muitos sinais de que esteja a conseguir fazê-lo"Guerra: Próximo líder do Irão "não vai durar muito tempo" sem a aprovação dos EUABenfica-FC Porto: Águias reagem e resgatam empate no clássico. Tudo igual na frenteLisboaEscuta: o caos do heavy metal à solta em Lisboa.