Revista de imprensa. O alerta do SIS para influencers radicais

"Um em cada cinco candidatos ao programa das janelas ainda não sabe se vai ter o apoio", diz o Público em manchete na edição desta sexta-feira, 3 de outubro. Escreve o jornal que o Programa do Fundo Ambiental tem 14 mil propostas em análise técnico-financeira e outras 2638 por analisar, sendo que a DecoProteste lamenta que, passados dois anos, candidatos ainda não saibam se são elegíveis.Nesta edição destaque ainda para uma sondagem que dá empate técnico entre Alexandra Leitão (36%) e Carlos Modas (35%) na luta pela Câmara de Lisboa.No Jornal de Notícias, a "luta acesa" de Lisboa nas autárquicas também está em destaque. Nesta sondagem Moedas parte como favorito (38,7%) e Leitão alcança os 35,7%.No Expresso, destaca-se a notícia de que o SIS alerta para contas que incentivam “ódio e violência” de influencers de extrema-direita. NO caderno de Economia, lê-se que os inquilinos poupam 200 euros no IRS e os senhorios ganham cinco vezes mais (pelo menos).O Nascer do Sol traz os bastidores das negociações para a lei dos estrangeiros e diz que Montenegro obriga Ventura a ceder em toda a linha. Destaque ainda para uma entrevista a Miguel Pinto Luz, que defende que o Governo está a resolver o problema da habitação e isso incomoda muita gente.O Correio da Manhã avança que a empresa familiar de Montenegro ganha mais benefícios fiscais. Jornal diz que a Spinumviva está entre as 101 mil sociedades com bónus.No Diário de Notícias trazemos uma entrevista a Carlos Moedas, que diz que quem promete aos lisboetas que vai conseguir construir 4500 casas em quatro anos não sabe o que isso é. Destaque ainda para o facto de o governo lançar medidas sobre habitação em pleno apagão do INE sobre rendas. .Leia aqui o DV desta sexta-feira, 3 de outubro.O Negócios avança que o banco de horas individual regressa com adesão tácita. Proposta do Governo recupera a figura que permite aumentar o período normal de trabalho sem custos com horas extraordinárias por negociação direta com o trabalhador. Presume-se que este adere se não se opuser a regulamento interno da empresa.O Eco traz um especial: As contas ‘gordas’ dos três grandes do futebol vistas à lupa.Nos desportivos, a Bola e o Jogo dão destaque à vitória do FC Porto frente ao Estrela Vermelha (2-1). "Sorriso final", titula o primeiro; "Demora mas não falha", escreve o segundo. Já o Record destaca as declarações de Rui Costa em entrevista ao Now, nomeadamente a acusação de que "o Sporting tem sido beneficiado".