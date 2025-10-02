Leia aqui o DV desta sexta-feira, 3 de outubro

Governo lança pacote das rendas em pleno apagão estatístico oficial sobre este mercado. Esta é a manchete da edição desta sexta-feira 2 de outubro, do Dinheiro Vivo.Descarregue no link abaixo o suplemento completo:.A foto de capa vai par a Arábia Saudita que acelera plano para dominar mundo do futebol e do gaming com a compra da EA.Outros temas:- Nelson Lage, presidente da ADENE: “Chegou a hora de Portugal ser visto, não como o bom aluno, mas como o bom professor na energia” - Bricomarché vai investir 60 milhões na abertura de 20 novas lojas até 2030- Periquita já vale mais de um terço das exportações da José Maria da Fonseca- “Tarifas dos EUA podem ser grande condicionador do crescimento”, diz Paulo Macedo