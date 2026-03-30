Revista de imprensa. Municípios com receita de seis milhões por dia e a praga de ratos e baratas em São Bento

"Beneficiários de IRS Jovem também passam a estar abrangidos pelo IRS Automático" é a manchete desta segunda-feira, 30 de março, do jornal Público, referindo que esta alteração aprovada no último Conselho de Ministros vai estar disponível já na presente campanha, a iniciar a 1 de Abril e que se refere aos rendimentos de 2025.Por sua vez, o Jornal de Notícias tem como tema principal a subida do preço das casas que dá receita recorde de seis milhões por dia aos municípios. Este diário explica que este montante provêm do imposto municipal sobre transmissões onerosas (IMT), que atingiu um novo recorde de 2,16 mil milhões de euros em 2025, correspondendo a mais 432,8 milhões do que no ano anterior, que já tinha sido o melhor de sempre.Já o Correio da Manhã destaca a praga de ratos e baratas ataca residência oficial do primeiro-ministro. O jornal diz que este é um problema que se arrasta há vários anos e não é caso único em edifícios do Estado, uma vez que mais de cinco milhões de euros foram gastos na contratação de serviços de desinfestação desde o início de 2025.No caso do Palacete de São Bento, foi assinado um ajuste direto no dia 20 de março, com um custo total de 13.950 euros, sendo este valor repartido em partes iguais, de 4600 euros, durante três anos.Já o Diário de Notícias diz que o "preço do gasóleo subiu 30% desde o início da guerra. Gasolina custa mais 14%". Em causa a guerra no Médio Oriente, que fez subir custo de um depósito de 50 litros de diesel de 80 para 104 euros. Na gasolina, o agravamento é de 84 para 96 euros. Esta segunda-feira, apesar dos apoios do Governo, o gasóleo fica, em média, 1,5 cêntimos mais caro, mas a gasolina alivia 1,5 cêntimos..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 30 de março