Revista de imprensa. Lage despedido e estrelas da TV a perder dinheiro

Começamos desta vez pelos jornais desportivos, já que os acontecimentos da madrugada, que ditaram a saída do treinador do Benfica dominam a atualidade desta quarta-feira, 17 de setembro. "Lage despedido" é o título da primera página do Record e da Bola. Já o Jogo fala em "Fim da Linha".No Público, o destaque vai para os helicópteros do INEM, que não irão funcionar 24 horas por dia no fim do mês. Ministra da Saúde, que vai ser ouvida nesta quarta-feira no Parlamento, tinha prometido que quatro helicópteros estariam a funcionar 24 horas por dia. Há apenas três a operar 12 horas por dia", diz o jornal, que traz também na primeira página um grande destaque fotográfico para Robert Redford, que morreu na terça-feira aos 89 anos. O Jornal de Notícias escreve que o Governo quer reduzir aulas práticas nas escolas de condução de 32 para 16, de forma a incentivar o modelo da condução acompanhada por um tutor, que tem tido uma adesão residual no país.O Correio da Manhã titula em manchete que "Estrelas da televisão perdem fortuna". Em causa está a agência Glma, que representa muitas caras do pequeno écrã, como Rui Unas, Diana Chaves ou Sofia Ribeiro, e que foi declarada insolvente no mês passado, com dívidas que ultrapassam um milhão de euros.No Diário de Notícias destacamos o aumento do número de partos em ambulâncias. Os bombeiros de Santarém anunciaram na segunda-feira mais um parto numa ambulância. Mas uma boa parte das ocorrências tem visado bebés de mães da Península de Setúbal, devido ao encerramento simultâneo das urgências existentes. A ministra pode decidir-se pela criação de uma urgência regional, e anunciá-lo já esta quarta-feira em Comissão Parlamentar. Só que para a Fnam é “uma solução de recurso” para o SIM “solução a curto prazo”. .Leia aqui o DN desta quarta-feira, 17 de setembro.Nos económicos, o Negócios traz uma entrevista a Rui Vilar, antigo “chairman” da CGD e ex-presidente da Fundação Calouste Gulbenkian. Diz ele que "o país baniu completamente os exercícios de planeamento", que “não é com complacência ou medo” que a Europa conseguirá vencer a batalha pelo novo poder global. E deixa ainda um desabafo: “uma boa parte daquilo porque lutei está hoje sob ameaça”.Ainda neste jornal destaque para o encerramento das lojas Casa, que colocam stock em leilão para pagar a 110 credores.Lá fora, o The Guardian destaca que o aquecimento global provocado pelo homem "causou duas em cada três mortes por calor na Europa este verão".No francês Le Monde, o destaque vai para as reuniões do primeiro-ministro Sébastien Lecornu com o partido socialista e com o Ragrupamento Nacional na véspera de um importante dia de mobilização social.No El País a questão da Palestina continua a ser um dos temas mais marcantes e diz que o governo de Ayuso proíbe bandeiras palestinianas e apoio a Gaza nas escolas de Madrid.