Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sébastien Lecornu é o sétimo primeiro-ministro durante a presidência de Emmanuel Macron.
Sébastien Lecornu é o sétimo primeiro-ministro durante a presidência de Emmanuel Macron.EPA / LUDOVIC MARIN / POOL
Internacional

Lecornu em negociações com um PS à espera de força nas ruas

Entre os partidos a ouvir nesta quarta-feira, novo primeiro-ministro dará especial atenção ao PS. Socialistas querem franceses nas ruas na quinta, dia de greve.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
greve
França
edição impressa
Olivier Faure
Sébastien Lecornu

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt