Revista de imprensa. Eleição de novos juízes do TC adiadas e o mistério da morte de Clara Pinto Correia

A edição desta quarta-feira, 10 de dezembro, do jornal Público tem como principal tema o facto de o Tribunal Constitucional apenas ir ter terá novos juízes depois das eleições presidenciais, que se realizam de 18 de janeiro. A eleição para os órgãos externos à Assembleia da República, nomeadamente os três juízes em falta do Tribunal Constitucional e o provedor de Justiça, estava agendada para o dia 19 de dezembro, mas vai ser novamente adiada. O Público refere que os partidos vão voltar a falhar a entrega de nomes, algo que estava previsto até sexta-feira.O Jornal de Notícias alerta para os meses de atraso na instalação de ligações elétricas, da responsabilidade da E-Redes, que estão a travar o funcionamento de edifícios já concluídos e, consequentemente, a agravar os seus custos.Este é um problema que afeta clientes e empreiteiros. A Ordem dos Engenheiros e a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas assumem que o problema é "estrutural" e, ao JN, avisam para um sistema desajustado às necessidades do país.O Correio da Manhã tem como manchete a morte de Clara Pinto Correia, falando no mistério que rodeia a tragédia, uma vez que revela que a escritora já estaria morta há vários dias. Só a autópsia irá revelar as causas do óbito.Já o Negócios revela que as rendas para habitação de curta duração também terão IRS a 10%. Neste caso estão todos os contratos de habitação por motivos profissionais, de educação e formação ou turísticos. O jornal explica, citando o Governo, que esta medida abrange todas as rendas, independentemente do prazo dos contratos.O Diário de Notícias destaca a greve geral, marcada para quinta-feira, 11 de dezembro. O barómetro DN/AXIMAGE indica que ela tem o apoio maioritário de 61% dos inquiridos. Além disso, ex-governantes dizem ao DN que a reforma da lei do trabalho é “liberal”, “desequilibrada” e sem justificação. E é recordado que as greves gerais foram quase sempre devido a leis laborais e contra governos de direita..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 10 de dezembro