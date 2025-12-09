Leia aqui o DN desta quarta-feira, 10 de dezembro

"Greve geral tem apoio maioritário". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 10 de dezembro. O barómetro DN/AXIMAGE indica que a paralisação convocada pela CGTP e pela UGT para quinta-feira é apoiada por 61% dos inquiridos. Da esquerda à direita, a maioria dos eleitores de todos os partidos, à exceção de PSD e CDS, é a favor da greve. Quase metade dos participantes disse ainda estar mais próxima da postura dos sindicatos do que do Governo.Ainda sobre este tema, nesta primeira página:- Reforma da lei do trabalho é “liberal”, “desequilibrada” e sem justificação, dizem ex-governantes- Greves gerais foram quase sempre devido a leis laborais e contra governos de direita.Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do jornal:. Em destaque fotográfico nesta primeira página está Clara Pinto Correia (1960-2025), que morreu esta terça-feira. "Da biologia à literatura, a mulher com muitos talentos que não se deixou vencer".Outros temas:Gripe. Administrador hospitalar e bastonário dos médicos dizem que “estamos a colher o que se semeou em planeamento, nada”Lisboa. Moedas foi a duas das sete reuniões do Conselho Europeu de HabitaçãoRedes Sociais. Proibição australiana a menores de 16 reacende alertas de especialistas portuguesesAviação. Luís Rodrigues: “Não estou preocupado com quanto vai custar a greve” geral à TAPDiplomacia. Cada vez mais pressionado por Trump, Zelensky procura cimentar apoio europeuVenezuela. Onde está María Corina Machado? Oslo à espera da Nobel da PazHéctor Abad Faciolince. “A Ucrânia existe mais do que nunca e não vai perdoar à Rússia durante muito tempo”Liga dos Campeões. Uma vista de alto risco a Munique não correu bem ao Sporting