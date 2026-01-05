Revista de imprensa. A crise na Venezuela e o acidente aéreo evitado no aeroporto de Lisboa

Com a atualidade dominada pelas consequências da operação dos Estados Unidos na Venezuela para deter Nicolás Maduro, o jornal Público faz, precisamente, manchete na sua edição desta segunda-feira, 5 de janeiro, com o facto de os norte-americanos terem começado a tutela daquele país com ameaças à presidente interina.Este jornal explica como Delcy Rodríguez passou de "guerreira corajosa" de Maduro a líder na transição, diz ainda que "fazer dinheiro" com o petróleo pode não ser a tarefa fácil desejada por Trump.Por sua vez, o Jornal de Notícias faz manchete com o óxido nitroso, a chamada droga do riso, que ao ser vendida a 50 cêntimos por balão, leva o habitual consumo nos bares para as ruas. Diz o JN que, só até outubro, a GNR tinha confiscado sete vezes mais botijas do que em 2024.O Correio da Manhã faz manchete com um acidente aéreo evitado no aeroporto de Lisboa por 14 segundos. Isto porque um avião se preparava para aterrar quando ainda havia outro na pista, mas o piloto acabou por acelerar para ganhar altitude e inclinou o aparelho para a direita, a um quilómetro do aeroporto.O Diário de Notícias faz manchete com o facto de o Banco de Portugal defender que a estabilidade no emprego é o "principal motor" para o aumento de salários.Leia aqui o DN desta segunda-feira, 5 de janeiro