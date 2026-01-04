Leia aqui o DN desta segunda-feira, 5 de janeiro

"Banco de Portugal defende que estabilidade no emprego é o "principal motor" para o aumento dos salários". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 5 de janeiro.Trabalhadores que permanecem nas empresas, a grande maioria em Portugal, "são o principal motor do crescimento salarial" ao longo dos últimos 14 anos, conclui estudo publicado pelo Banco de Portugal, apontando que estabilidade laboral é melhor para o avanço dos rendimentos.Descarregue o pdf com a edição eletrónica do jornal:. Em destaque fotográfico nesta primeira página está o arranque da campanha eleitoral para as Presidenciais e uma reportagem DN: "Um almirante "para endireitar o país" mas com "cautelas e caldos de galinha""Outros temas:Venezuela: EUA apostam na cooperação do regime e deixam os venezuelanos na incerteza Sucessão: Os outros atores-chave, do regime e da oposição, no futuro da VenezuelaEspetáculo. Maestro Nuno Sá: Lisbon Film Orchestra apresenta ‘Our Stories’ para quebrar preconceitosFutebol. José Peseiro: “O meu objetivo não é só subir de divisão, é manter-me lá”Imigração: “Abandono voluntário” passa a “dever de abandono”. Lei do retorno portuguesa aproxima-se da UEEUA: “Presidenciáveis” democratas têm em 2026 rampa de lançamento para 2028Brasil: A maior remodelação do mundo? Lula trocará 22 ministros até abril Rent-a-car: Preços do aluguer de carros caem por excesso de frota e menor procura