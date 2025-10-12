Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. 24 mil pedidos pendentes de reagrupamento familiar e 50 mil alojamentos locais sem seguro
FOTO: Leonardo Negrão
Revista de imprensa. 24 mil pedidos pendentes de reagrupamento familiar e 50 mil alojamentos locais sem seguro

Leia aqui os destaques da imprensa deste domingo, 12 de outubro.
Sofia Fonseca
A AIMA tem 24 mil pedidos pendentes de reagrupamento familiar, destaca o Público este domingo, 12 de outubro. O jornal lembra que a nova Lei de Estrangeiros que aperta regras para famílias imigrantes está para promulgar pelo Presidente da República e diz que pedidos pendentes são quase tantos como as concessões do ano passado.

O Jornal de Notícias noticia que há mais de 50 mil alojamentos locais ilegais por falta de seguro, arriscando a suspensão da licença por parte das autarquias, até ao final do ano. A Associação de Alojamentos Locais em Portugal (ALEP) acredita que a maioria dos estabelecimentos que não cumpriram a lei estão inativos.

No Correio da Manhã, o destaque vai para uma mulher de 70 anos que perdeu poupanças da vida num telefonema. Os burlões conseguiram saber os dados bancários e deixaram-lhe a conta negativa.

Nos desportivos, unanimidade: a imagem de Rúben Neves a festejar o golo que marcou pela seleção já nos descontos no jogo contra a Irlanda.

