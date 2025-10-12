Revista de imprensa. 24 mil pedidos pendentes de reagrupamento familiar e 50 mil alojamentos locais sem seguro

A AIMA tem 24 mil pedidos pendentes de reagrupamento familiar, destaca o Público este domingo, 12 de outubro. O jornal lembra que a nova Lei de Estrangeiros que aperta regras para famílias imigrantes está para promulgar pelo Presidente da República e diz que pedidos pendentes são quase tantos como as concessões do ano passado.O Jornal de Notícias noticia que há mais de 50 mil alojamentos locais ilegais por falta de seguro, arriscando a suspensão da licença por parte das autarquias, até ao final do ano. A Associação de Alojamentos Locais em Portugal (ALEP) acredita que a maioria dos estabelecimentos que não cumpriram a lei estão inativos.No Correio da Manhã, o destaque vai para uma mulher de 70 anos que perdeu poupanças da vida num telefonema. Os burlões conseguiram saber os dados bancários e deixaram-lhe a conta negativa.Nos desportivos, unanimidade: a imagem de Rúben Neves a festejar o golo que marcou pela seleção já nos descontos no jogo contra a Irlanda.