O Porto Canal, detido maioritariamente pelo Futebol Clube do Porto (FC Porto) comunicou esta sexta-feira, 27 de novembro, aos trabalhadores que vai avançar com o despedimento coletivo de 15 pessoas, incluindo jornalistas, disse à Lusa fonte conhecedora do processo.

Segundo a mesma fonte, foram abrangidos vários jornalistas e trabalhadores da produção de informação e de desenvolvimento, entre outros.

Outros três colaboradores, a recibos verdes, foram também afastados.

Os trabalhadores abrangidos foram esta sexta-feira convocados para uma reunião, no Estádio do Dragão, onde estavam presentes a administração, recursos humanos e advogados, tendo sido notificados do início do processo de despedimento coletivo.

Têm agora cinco dias úteis para formar uma comissão de representação, indicou a mesma fonte, sendo que o acesso ao subsídio de desemprego foi assegurado.

Os trabalhadores já sabiam que alguns conteúdos informativos do canal tinham desaparecido da grelha prevista para esta sexta-feira.

Num comunicado, divulgado esta sexta-feira, o Porto Canal confirmou que “deu início a um processo de reestruturação, fruto de uma mudança estrutural e fundamental na nova política de comunicação desportiva do Clube, tendente a assegurar a sustentabilidade financeira da respetiva entidade”.

Na nota, lembrou que “após a alteração da licença aprovada pela ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social], o modelo do Canal passará de generalista para canal temático especializado em desporto, dedicado ao universo do Futebol Clube do Porto”.

Por isso, disse, “com a preocupação de assegurar um respeito pela nova programação procedeu-se a uma transformação dos recursos humanos do Canal e foi hoje comunicada aos colaboradores a necessidade de extinguir alguns postos de trabalho”.

O Porto Canal assegurou que “o processo será conduzido com estrito cumprimento da legislação aplicável, com o devido acompanhamento dos trabalhadores e, para além das obrigações legais, com medidas adicionais de apoio, cujos termos serão comunicados no âmbito do procedimento”.

A Avenida dos Aliados - Sociedade de Comunicação, que detém o canal, registou, no ano passado, lucros de 954,9 mil euros, de acordo com o Portal de Transparência dos Media, da ERC.