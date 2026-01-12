Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Joaquim Carreira reconduzido na presidência da Lusa em mandato de quatro anos
Joaquim Carreira reconduzido na presidência da Lusa em mandato de quatro anos

Entram para o Conselho de Administração dois novos membros executivos, Luís Ferreira Lopes e Ana Alves.
Joaquim Carreira, presidente do Conselho de Administração da Lusa desde 2021, é reconduzido para um mandato de quatro anos e entram dois novos membros executivos, Luís Ferreira Lopes e Ana Alves, anunciou esta segunda-feira, 12 de janeiro, o gabinete do ministro da Presidência.

Licenciado em Economia e em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, com experiência em cargos de direção em grandes grupos empresariais Joaquim Carreira "é reconduzido no cargo, e são nomeados dois novos membros executivos – Luís Ferreira Lopes e Ana Alves - que passam a ter um mandato de 4 anos", lê-se no comunicado.

Luís Ferreira Lopes é nomeado vice-presidente. Jornalista especializado em economia, com formação em comunicação social e gestão, e experiência em direção editorial, em contextos nacionais e internacionais, Luís Ferreira Lopes exerceu ainda funções de comentador e moderador em vários órgãos de comunicação social, de assessor do Presidente da República, bem como de formador e consultor.

Também Ana Alves, licenciada em Economia, com experiência em funções de administração financeira e gestão de risco em grupos multinacionais, dos quais se destacam a Sovena e a Siemens, é nomeada vice-presidente, após avaliação favorável da CRESAP.

No final de dezembro "foi aprovado um aumento de capital no montante de 5 milhões de euros, com a realização integral do capital realizada em 2025".

"Este montante é integralmente destinado e consignado ao financiamento de um plano de modernização da agência Lusa, que envolva, designadamente, a transformação digital e o reforço da eficácia e eficiência dos serviços da Lusa e da sua capacidade de resposta aos desafios do ecossistema mediático contemporâneo", refere o gabinete do ministro da Presidência.

Este plano de modernização "deverá ser preparado pelo novo Conselho de Administração, com auscultação dos 'stakeholders' da agência e para aprovação do acionista".

