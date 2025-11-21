Estado passa a deter 100% do capital social da agência Lusa

O Estado Português passou a ser titular da totalidade das ações da agência Lusa, tendo concluído o processo de concentração do capital social."Através da Entidade do Tesouro e Finanças, foram adquiridas 58 mil ações da Lusa a 2,50 euros cada, até agora detidas pela NP –Notícias de Portugal, Cooperativa de Utentes de Serviços de Informação, CRL, Esta aquisição sucede à aquisição, também já executada, da participação que era detida pela RTP", explicou esta sexta-feira, 21 de novembro, o ministério da Presidência, num comunicado enviado às redações.O Estado detém agora 2.129.690 ações, a totalidade do capital social da Lusa, que representa o montante global de 5,3 milhões de euros..OE2026: Governo desembolsa 45 milhões para a Comunicação Social. RTP e Lusa absorvem 28 milhões. Paralelamente, o Governo aprovou o projeto do novo modelo de governação da agência noticiosa."Os Ministros de Estado e das Finanças e da Presidência aprovaram um projeto de novos estatutos da Agência Lusa, que altera o modelo de governação da sociedade com vista a reforçar a sua capacidade e agilidade executiva, bem como a independência da atividade informativa e noticiosa da agência face aos poderes políticos, económicos, sociais e desportivos", pode ler-se na nota.Estão marcadas, para o dia 26, reuniões com o Conselho de Administração, a Direção de Informação e a Comissão de Trabalhadores da Lusa assim como a ERC, para troca de impressões sobre o novo modelo. .PS questiona Governo se está prevista revisão do modelo de governação da Lusa.Estado só comprará posição de privados na Lusa ao "preço justo"