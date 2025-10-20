Falha na Amazon Web Services causa perturbações em sites e Apps

Uma falha na Amazon Web Services está a causar interrupções em todo o mundo, provocando perturbações em sites e aplicações. O serviço fornece serviços de computação remota a diversos governos, universidades e empresas. Os utilizadores relataram problemas ao utilizar uma grande variedade de sites populares, como o Roblox, Canva, Perplexity, Duolingo e Zoom. No total, 58 serviços foram afetados, incluindo um que ficou completamente inativo: o Amazon DynamoDB, uma base de dados.A Amazon informou os clientes que se tratava de uma interrupção que afeta vários serviços em grande escala e que estava a trabalhar para corrigir o problema. A Comissão Europeia admitiu estar a usar “métodos tradicionais” como ‘e-mails’, devido aos problemas técnicos, e vai avaliar “medidas adicionais” quanto às suas redes de comunicação.“Posso dizer-lhes, por experiência própria, que esta manhã estávamos a usar mais, por exemplo, ‘e-mails’, e voltamos aos nossos métodos tradicionais”, disse a porta-voz principal da Comissão Europeia, Paula Pinho, na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas.A Amazon Web Services garantiu entretanto que a maioria dos seus serviços já recuperou. Disse ter identificado uma possível causa do problema e que a chave estava num dos seus centros de dados nos Estados Unidos (EUA).