A ERC entende que a decisão de transmitir espetáculos tauromáquicos é enquadrável no exercício da liberdade editorial e de programação da RTP e irá acompanhar o processo legislativo em curso, segundo fonte oficial contactada pela Lusa.

Contactada pela Lusa, depois de em 19 de novembro o parlamento ter confirmado a aprovação da proposta do Chega para assegurar que a RTP transmita espetáculos tauromáquicos, apesar do PS ter mudado o voto de abstenção para contra e após um debate aceso entre os deputados, fonte oficial da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recordou o artigo 26.º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, LTSAP).

Este artigo "consagra o princípio da liberdade de programação, estabelecendo que, salvo os casos previstos na própria lei, nenhum órgão de soberania, com exceção dos tribunais, pode impedir, condicionar ou impor a difusão de quaisquer programas".

Salienta que, "anteriormente à aprovação da proposta do grupo parlamentar do Chega, em resposta a pedidos de informação sobre o tema, o Conselho Regulador manifestou o entendimento que nem a LTSAP nem o Contrato de Concessão de Serviço Público de Media estabelecem uma obrigação específica quanto à emissão de espetáculos tauromáquicos, pelo que a decisão de os transmitir é enquadrável no exercício da liberdade editorial e de programação da RTP".

A ERC acrescenta que "acompanhará a conclusão do processo legislativo em curso e, oportunamente, avaliará a matéria à luz das competências que lhe são legalmente atribuídas".

Em comunicado, em 21 de novembro, os Membros Eleitos do Conselho de Redação-TV (MECR-TV) da RTP manifestaram "a sua profunda preocupação perante quaisquer tentativas de interferência política na liberdade de programação e informação do serviço público de informação".

Alertaram que a "concretização de medidas que possam configurar uma violação da Lei n.º 27/2007, em particular do seu artigo 26.º, bem como do artigo 38.º, n.º 6 da Constituição da República Portuguesa (CRP), representa um sério risco para a autonomia editorial da RTP, para os princípios fundamentais que garantem a independência dos meios de comunicação do setor público face ao poder político e para a confiança dos cidadãos na informação produzida".

O Conselho de Redação subscreveu "as preocupações manifestadas pela Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP no seu recente comunicado, alertando para os perigos que decorrem de qualquer condicionamento da atividade do Serviço Público de Media" e reafirmaram "o seu compromisso intransigente com a liberdade de imprensa e a independência editorial, na salvaguarda do direito dos cidadãos a uma informação rigorosa, plural e livre de interferências externas".

Cerca das 09:53 desta segunda-feira, a "Petição pela não transmissão obrigatória de touradas na RTP" contava com 75.538 subscritores, que manifestam a sua "profunda discordância relativamente à imposição de transmissões de espetáculos tauromáquicos na RTP, enquanto serviço público de televisão".

Os mais de 75 mil peticionários pedem à Assembleia da República que "reavalie e promova a revogação da obrigação legal de transmissão de espetáculos tauromáquicos pela RTP" e "garanta a autonomia editorial da RTP na definição da sua programação, sem imposições políticas que obriguem à transmissão destes espetáculos".

Além disso, pedem que se promova uma "reflexão parlamentar sobre o papel do serviço público de televisão na proteção e valorização do bem-estar animal" e que se assegure "que os recursos públicos destinados à RTP são utilizados em conteúdos que respeitem a diversidade de sensibilidades e a evolução da sociedade portuguesa".