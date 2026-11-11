DN garante acesso livre a todos os conteúdos sobre a tempestade

O Diário de Notícias disponibiliza online, ao longo de toda esta quarta-feira, todos os artigos, atualizações e reportagens dedicados à tempestade em acesso totalmente livre.

Perante o agravamento das condições meteorológicas que assolam o território nacional, o jornal suspende temporariamente a barreira de assinatura digital (paywall) para a cobertura do temporal, garantindo que qualquer cidadão pode aceder a alertas essenciais e à cobertura noticiosa sem restrições.

A iniciativa, de caráter excecional, decorre do período extraordinário que o país atravessa, caracterizado por avisos meteorológicos severos, encerramento preventivo de escolas e perturbações significativas na circulação e nos serviços públicos. Numa altura em que a prevenção e a segurança dependem da rapidez e da clareza na transmissão dos dados, o DN cumpre o seu compromisso cívico de utilidade pública, priorizando a informação de emergência.

Ao longo do dia, a redação assegurará, nas suas diversas plataformas digitais, uma cobertura contínua e em tempo real sobre os efeitos da depressão atmosférica, atualizando as diretrizes da Proteção Civil, o estado das vias e os conselhos das autoridades.

Todo o trabalho informativo em torno deste fenómeno continuará com consulta aberta a todos os leitores em www.dn.pt e nas suas redes sociais.