CGI escolhe Nicolau Santos e Hugo Figueiredo para novo mandato na administração da RTP

O Conselho Geral Independente (CGI) anunciou esta sexta-feira, 6 de novembro, a escolha de Nicolau Santos e Hugo Figueiredo para um novo mandato na administração da RTP para o mandato 2027-2029, faltando agora a escolha da vogal financeira.

Reunido esta sexta-feira para apreciar e avaliar as candidaturas "a presidente e vogal não financeiro da RTP, de acordo com o procedimento previsto no convite à manifestação de interesse divulgado em 10 de julho de 2026", o CGI "deliberou escolher a candidatura composta, respetivamente, por Nicolau Fernando Ramos dos Santos e Hugo Graça Figueiredo".

O órgão que supervisiona a administração da RTP "indigitará os candidatos referidos nos termos previstos na alínea d) do artigo 11.º dos Estatutos da RTP".