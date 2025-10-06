API revela que o Governo falhou o pagamento de incentivos à comunicação social

A Associação Portuguesa de Imprensa (API) manifestou esta segunda-feira, 6 de outubro, em comunicado, uma "profunda preocupação" relativa ao incumprimento no pagamento dos incentivos à comunicação social, algo que diz estar a afetar "um número significativo" dos seus associados.“Após auscultação junto dos seus associados, a API verificou que a maioria dos associados não tem obtido respostas concretas junto das CCDRs [comissões de coordenação e desenvolvimento regionais], sendo-lhes comunicado que a responsabilidade pelos pagamentos se encontra do lado do Governo”, refere a API, acrescentando que “continuam por liquidar” essas verbas relativas aos projetos aprovados e concluídos entre 2021 e 2024, enquadrados em programas de incentivo ao desenvolvimento digital, modernização tecnológica e promoção da literacia e educação para a comunicação social.De acordo com a API, as verbas em dívida variam entre 1.700 e 30.000 euros por projeto, “representando valores que, em muitos casos, já foram adiantados pelos próprios junto de fornecedores e para cumprimento de responsabilidades salariais”.De acordo com o comunicado, “até ao momento não foi apresentada qualquer previsão de regularização dos valores em atraso”, pelo que tendo em conta a "gravidade da situação", a API garante que irá fazer “todas as diligências necessárias” para que os montantes em dívida sejam pagos, lembrando que os seus associados “todos os dias asseguram, com grandes dificuldades, a sobrevivência de um setor vital para a democracia”.