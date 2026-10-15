André Carrilho vence Grande Prémio do World Press Cartoon 2026

O artista português André Carrilho venceu esta quinta-feira (15 de outubro) o Grande Prémio do World Press Cartoon 2026 com um editorial desenhado sobre Gaza, e outros dois prémios de ‘cartoon’ editorial e caricatura, foi hoje anunciado.

Segundo a organização, o “desenho icónico” de André Carrilho sobre Gaza fez a capa do Público e do suplemento P2 deste jornal a 05 de outubro de 2025 e venceu igualmente o primeiro prémio na categoria de Cartoon Editorial.

Carrilho foi ainda premiado, em terceiro lugar, na categoria de Caricatura, com um desenho do político britânico Nigel Farage, publicado na revista The New Statesman.

A cerimónia de anúncio e entrega dos prémios aconteceu neste dia em Oeiras, distrito de Lisboa, antecedendo a abertura da 19.ª edição da exposição World Press Cartoon, que ficará patente no Palácio Anjos, naquele município.

André Carrilho vence o Grande Prémio – no valor de 10.000 euros - com a obra “Gaza, para a História do Horror”, feita para um trabalho especial do jornal Público que assinalou, em 2025, dois anos da guerra de Israel em Gaza.

A imagem mostra uma criança amparada por uma muleta, com um braço e uma perna amputados e vestida com uma camisola branca manchada de sangue. A criança está num pedestal, rodeada de estátuas antigas, igualmente com membros partidos, todas a serem miradas e fotografadas, por pessoas em contraluz, como que exibidas num museu.

Em comunicado, a organização do World Press Cartoon sublinha um “trabalho de forte pendor humanitário e crítica social” de André Carrilho, que volta a receber o Grande Prémio, já conquistado em 2015, com um desenho editorial sobre o vírus Ébola.

Em edições anteriores, André Carrilho conquistou o segundo prémio de Caricatura em 2021 e 2006, o terceiro prémio nesta categoria em 2005 e quatro menções honrosas em 2008, 2011, 2020 e 2022.

Sobre os restantes premiados desta 19.ª edição do World Press Cartoon, na categoria de Cartoon Editorial foram também distinguidos Tchavdar (Bulgária) e Nardi (Itália).

Na categoria e Caricatura foram premiados J. Aldeguer (Espanha) e Frank Hoppmann (Alemanha). No Desenho de Humor, os prémios foram atribuídos a Toshow (Sérvia), a Rainer Ehrt (Alemanha) e Goran Divac (Sérvia).

"Mesmo perante pressões políticas e os desafios éticos trazidos por novas tecnologias como a Inteligência Artificial, os cartoonistas continuam a ser os guardiões da crítica livre e mordaz", afirmou o cartoonista e diretor do World Press Cartoon, António Antunes, em comunicado.

A exposição, com mais de 200 obras de desenho de humor na imprensa, de 138 autores de todo o mundo, abre ao público no sábado no Palácio Anjos e fica patente até 23 de janeiro de 2027.

André Carrilho, nascido na Amadora em 1974, é um dos mais conhecidos e premiados desenhadores portugueses, em ilustração, cartoon, caricatura e também em cinema de animação.

Tem publicado com regularidade em jornais e revistas, como The New York Times, The New Yorker, Vanity Fair, Harper's Magazine, New Statesman, bem como nos nacionais Diário de Notícias, Público e Expresso.

Entre a longa lista de distinções estão o galardão de ouro de ilustração da Society for News Design dos Estados Unidos em 2002, o Prémio Stuart de Desenho de Imprensa em 2011 e o Prémio Nacional de Ilustração em 2021.

Cofundou e produz a série de cartoons animados Spam Cartoon, com Cristina Sampaio e Tiago Albuquerque.