Três feridos em acidente com autocarro turístico na Praça dos Restauradores, em Lisboa

Três pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste de um autocarro turístico na Praça dos Restauradores, em Lisboa.De acordo com a CNN Portugal, a viatura, da rede Greenline, terá ficado sem travões e galgou um passeio, embatendo numa esplanada com pessoas, por volta das 17h15 desta terça-feira, 12 de maio.Os três feridos são o motorista do autocarro, o condutor de um outro veículo e um cidadão que se encontrava na esplanada e fugiu da frente do autocarro. Foram todos transportados para o Hospital de São José, em Lisboa.O acidente provocou ainda danos no mobiliário urbano.\r\n\r\n