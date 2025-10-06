Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Entrada da Ponte 25 de Abril, em Lisboa
Entrada da Ponte 25 de Abril, em LisboaGonçalo Villaverde/Arquivo Global Imagens
Trânsito na ponte 25 de Abril condicionado à noite durante quase um mês

A Lusoponte aconselha a utilização da Ponte Vasco da Gama no peíodo entre as 21h00 e as 6h00.
Sofia Fonseca
O trânsito vai estar condionado durante a noite na Ponte 25 de Abril entre quinta-feira, 9 de outubro, e 5 de novembro, segundo anunciou a Lusoponte.

"No cumprimento do programa de manutenção de rotina, informa-se que entre os dias úteis de 9 de Outubro e 5 de Novembro do corrente ano, a Lusoponte vai executar trabalhos de pavimentação da ponte 25 de Abril", diz um anúncio publicado esta segunda-feira.

A Lusoponte aconselha a utilização da Ponte Vasco da Gama no período entre as 21h00 e as 6h00.

Entrada da Ponte 25 de Abril, em Lisboa
Ponte 25 de Abril é "objeto de inspeção e manutenção permanente", garante a Infraestruturas de Portugal
Ponte 25 de Abril
