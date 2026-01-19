Trânsito condicionado nos túneis da CRIL durante a noite entre esta segunda e quinta-feira

O trânsito vai estar condicionado nos túneis de Benfica (Lisboa) e da Venda Nova (Amadora), na CRIL/IC17 durante a noite a partir desta segunda-feira, 19 de janeiro, e até quinta, 22, devido a trabalhos de manutenção, informou esta segunda-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).Em comunicado, a IP refere que haverá uma supressão de vias de circulação entre as 23:00 e as 05:00, “de modo a minimizar os impactos na mobilidade”.A CRIL - Circular Regional Interior de Lisboa liga a localidade de Algés, no concelho de Oeiras, a Sacavém, concelho de Loures.