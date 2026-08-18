Retomada circulação ferroviária na Linha de Cascais após atropelamento em Paço de Arcos

A circulação ferroviária na Linha de Cascais foi retomada às 07:40 após ter estado interrompida na estação de Paço de Arcos, no sentido Lisboa-Cascais, devido a um atropelamento, que causou um ferido grave, segundo a proteção civil.

“A circulação ferroviária já foi retomada e a vítima, que sofreu ferimentos graves, está a ser assistida na ambulância, não tendo ainda sido transportada ao hospital”, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

O alerta para o acidente foi dado às 06:36.

No local estiveram 10 operacionais, com o apoio de 10 veículos.