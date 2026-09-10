Três feridos em incêndio no Café Nicola, no Rossio, na baixa lisboeta. Fogo dado como extinto

Dezenas de bombeiros combateram esta quinta-feira, 10 de setembro, um incêndio no Café Nicola, no Rossio, em plena baixa de Lisboa, avança a CNN Portugal.

O alerta foi dado às 15h10 e obrigou à evacuação de um edifício do Banco de Portugal, mais precisamente o que alberga o refeitório, embora o mesmo não tenha sido atingido.

No local estiveram cerca de 30 operacionais, apoiados por dez veículos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.