Três feridos em incêndio no Café Nicola, no Rossio, na baixa lisboeta. Fogo dado como extinto
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Três feridos em incêndio no Café Nicola, no Rossio, na baixa lisboeta. Fogo dado como extinto

O alerta foi dado às 15h10 e obrigou à evacuação de um edifício do Banco de Portugal, mais precisamente o que alberga o refeitório, embora o mesmo não tenha sido atingido.
David Pereira
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Dezenas de bombeiros combateram esta quinta-feira, 10 de setembro, um incêndio no Café Nicola, no Rossio, em plena baixa de Lisboa, avança a CNN Portugal.

O alerta foi dado às 15h10 e obrigou à evacuação de um edifício do Banco de Portugal, mais precisamente o que alberga o refeitório, embora o mesmo não tenha sido atingido.

No local estiveram cerca de 30 operacionais, apoiados por dez veículos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O emblemático estabelecimento estava repleto de clientes quando o fogo começou e há o registo de três feridos ligeiros por inalação de fumo, que foram transportados para o Hospital de São José, segundo o Correio da Manhã.

O fogo começou no piso -3 do café e foi dado como extinto às 15h58.

A Polícia Judiciária foi acionada e está a investigar as circunstâncias do incidente.

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Iniciado processo para classificação do Café Nicola em Lisboa
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