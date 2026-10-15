Circulação condicionada no IC19 entre sábado e domingo

A circulação do Itinerário Complementar 19 (IC19), no distrito de Lisboa, vai estar condicionada no sábado e no domingo devido a trabalhos de manutenção no separador central, anunciou esta quinta-feira, 15 de outubro, em comunicado a Infraestruturas de Portugal (IP).

A intervenção vai ocorrer entre os quilómetros 7 e 10, no sentido Lisboa-Sintra, e será necessário “proceder à supressão de vias de circulação, entre as 23:00 do dia 17 e as 06:00 do dia 18”, para garantir a segurança dos utilizadores e trabalhadores, esclareceu a IP.